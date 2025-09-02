В середу у Франківську попрощаються із полеглим героєм Олексієм Семківим

Івано-Франківська громада понесла ще одну важку втрату на фронті.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
На війні загинув франківець Олексій Семків
У середу, 03 вересня, в 10:30 годині, розпочнеться церемонія прощання біля дому загиблого по вулиці Федьковича.
Об 11.00 годині розпочнеться прощання з загиблим у соборі Преображення Господнього (Калуське шосе).
Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.ІФ, із посиланням на міського голову Івано-Франківська Руслана Марцінківа