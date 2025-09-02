ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
В середу у Франківську попрощаються із полеглим героєм Олексієм Семківим
В середу у Франківську попрощаються із полеглим героєм Олексієм Семківим

Автор: Ігор Василик
02/09/2025 07:56
Івано-Франківська громада понесла ще одну важку втрату на фронті.

На війні загинув франківець Олексій Семків

У середу, 03 вересня, в 10:30 годині, розпочнеться церемонія прощання біля дому загиблого по вулиці Федьковича.

Об 11.00 годині розпочнеться прощання з загиблим у соборі Преображення Господнього (Калуське шосе).

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.ІФ, із посиланням на міського голову Івано-Франківська Руслана Марцінківа

Поховають воїна на кладовищі Демʼянів Лаз.

