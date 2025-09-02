ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сьогодні у Франківській громаді розпочинаються заходи прощання із полеглим героєм Віктором Яковівим
Автор: Ігор Василик
02/09/2025 07:45
В Івано-Франківській громаді поховають полеглого захисника Віктора Яковіва.

Про це інформують на Facebook-сторінці комунального підприємства “Міська ритуальна служба”, повідомляє своїх читачів новинний ресурс Правда.іф.

Захисник Віктор Яковів народився 1 березня 1991 року.

Герой поліг 24 серпня 2025.

  • у вівторок 02 вересня о 19:00 годині відбудеться панахида за полеглим воїном на вулиці Незалежності, 4 у селі Чукалівка Івано-Франківської територіальної громади.
  • у середу 03 вересня о 14:00 годині, за тією ж адресою почнеться прощання із полеглим героєм Віктором Яковівим.
  • О 14:30 годині церемонія прощання продовжиться в церкві Благовіщення Пречистої Діви Марії, що на вулиці Шевченка, 22 у селі Чукалівка.

Віктора Яковіва поховають 3 вересня о 15:30 годині на кладовищі у селі Чукалівка Івано-Фракнівської громади.

