Сьогодні у Франківській громаді розпочинаються заходи прощання із полеглим героєм Віктором Яковівим

В Івано-Франківській громаді поховають полеглого захисника Віктора Яковіва.
Про це інформують на Facebook-сторінці комунального підприємства “Міська ритуальна служба”, повідомляє своїх читачів новинний ресурс Правда.іф.
Захисник Віктор Яковів народився 1 березня 1991 року.
Герой поліг 24 серпня 2025.
- у вівторок 02 вересня о 19:00 годині відбудеться панахида за полеглим воїном на вулиці Незалежності, 4 у селі Чукалівка Івано-Франківської територіальної громади.
- у середу 03 вересня о 14:00 годині, за тією ж адресою почнеться прощання із полеглим героєм Віктором Яковівим.
- О 14:30 годині церемонія прощання продовжиться в церкві Благовіщення Пречистої Діви Марії, що на вулиці Шевченка, 22 у селі Чукалівка.
Віктора Яковіва поховають 3 вересня о 15:30 годині на кладовищі у селі Чукалівка Івано-Фракнівської громади.