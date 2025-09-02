ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
За минулу добу окупанти втратили 800 орків та понад 50 артсистем
Диван на коліщатках в темній вітальні

За минулу добу окупанти втратили 800 орків та понад 50 артсистем

Автор: Ігор Василик
02/09/2025 07:31
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.09.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 02.09.25

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28
  • особового складу / personnel – близько / about 1083790 (+800) осіб / persons
  • танків / tanks – 11156 (+1) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23233 (+4) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 32301 (+53) од
  • РСЗВ / MLRS – 1477 (+1) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1213 (+0) од
  • літаків / aircraft – 422 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 341 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 55446 (+170)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3664 (+0)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 60488 (+89)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3952 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!

Втрати противника з 24.02.22 до 02.09.25

СХОЖІ НОВИНИ