В Івано-Франківську прокуратура через суд вимагає стягнути понад 5 млн грн пайової участі до бюджету громади

Окружна прокуратура міста Івано-Франківська заявила позов до суб’єкта господарювання, який ухилився від сплати пайової участі у розмірі понад 5 млн грн до бюджету Івано-Франківської міської ради.

Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру

Установлено, що замовник будівництва багатоквартирного житлового будинку в порушення вимог законодавства не звернувся до органу місцевого самоврядування для укладення договору про пайову участь, кошти на розвиток інфраструктури населеного пункту не сплатив.

Таким чином, товариство без достатніх правових підстав зберегло у себе кошти, які мали б надійти до бюджету громади, що порушило її інтереси.

Наразі Господарським судом Івано-Франківської області відкрито провадження у справі.