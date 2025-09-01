Франківських школярів запрошують на нові гуртки

Позашкільні заклади Івано-Франківська запроваджують нові гуртки для школярів різних вікових груп.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Військово-патріотичний гурток «Чорний ліс. Агент 007»

Культурно-універсальна територія КУТ для учнів восьмих класів запускає гурток військово-патріотичного напряму під назвою «Чорний ліс. Агент 007».

“Заняття передбачають не лише навчальні курси, але й екскурсії, мандрівки та змагання”, — йдеться в описі програми.

Запис на участь у гуртку доступний за телефоном 066 380 73 75.

Гурток із дронів у Міському центрі науково-технічної творчості

Міський центр науково-технічної творчості відкриває новий напрям для учнів сьомих класів.

“Школярів знайомитимуть зі світом дронів та навчатимуть керувати ними за допомогою симуляторів”, — зазначено у повідомленні.

Заняття проходитимуть на різних локаціях міста, що дозволить охопити ширше коло учнів.

Деталі та реєстрація доступні за телефоном 066 311 32 13.

Проєкт «Ми з України» у Центрі патріотичного виховання

Центр патріотичного виховання учнівської молоді імені Степана Бандери активно розвиває проєкт «Ми з України».

“Учнів дев’ятих класів запрошують на патріотичні бесіди та тематичні заняття”, — йдеться в оголошенні.

Запис проводиться за телефоном 050 580 80 03.

Додаткова освіта для дітей: вибір за школярами та батьками

Пропоновані гуртки для школярів охоплюють різні напрями — від військово-патріотичного виховання та технічної творчості до культурно-просвітницьких проєктів.

“Вибір гуртка залежить від інтересів дитини та готовності долучатися до нових форм навчання”, — йдеться у повідомленні організаторів.

Контакти для реєстрації

«Чорний ліс. Агент 007» — 066 380 73 75

Гурток дронів — 066 311 32 13

«Ми з України» — 050 580 80 03

Таким чином, у новому навчальному році школярі Івано-Франківська матимуть можливість долучитися до гуртків за інтересами, які поєднують освіту з практичними навичками та вихованням.