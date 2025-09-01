Франківських школярів запрошують на нові гуртки

Позашкільні заклади Івано-Франківська запроваджують нові гуртки для школярів різних вікових груп.
Військово-патріотичний гурток «Чорний ліс. Агент 007»
Культурно-універсальна територія КУТ для учнів восьмих класів запускає гурток військово-патріотичного напряму під назвою «Чорний ліс. Агент 007».
“Заняття передбачають не лише навчальні курси, але й екскурсії, мандрівки та змагання”, — йдеться в описі програми.
Запис на участь у гуртку доступний за телефоном 066 380 73 75.
Гурток із дронів у Міському центрі науково-технічної творчості
Міський центр науково-технічної творчості відкриває новий напрям для учнів сьомих класів.
“Школярів знайомитимуть зі світом дронів та навчатимуть керувати ними за допомогою симуляторів”, — зазначено у повідомленні.
Заняття проходитимуть на різних локаціях міста, що дозволить охопити ширше коло учнів.
Деталі та реєстрація доступні за телефоном 066 311 32 13.
Проєкт «Ми з України» у Центрі патріотичного виховання
Центр патріотичного виховання учнівської молоді імені Степана Бандери активно розвиває проєкт «Ми з України».
“Учнів дев’ятих класів запрошують на патріотичні бесіди та тематичні заняття”, — йдеться в оголошенні.
Запис проводиться за телефоном 050 580 80 03.
Додаткова освіта для дітей: вибір за школярами та батьками
Пропоновані гуртки для школярів охоплюють різні напрями — від військово-патріотичного виховання та технічної творчості до культурно-просвітницьких проєктів.
“Вибір гуртка залежить від інтересів дитини та готовності долучатися до нових форм навчання”, — йдеться у повідомленні організаторів.
Контакти для реєстрації
- «Чорний ліс. Агент 007» — 066 380 73 75
- Гурток дронів — 066 311 32 13
- «Ми з України» — 050 580 80 03
Таким чином, у новому навчальному році школярі Івано-Франківська матимуть можливість долучитися до гуртків за інтересами, які поєднують освіту з практичними навичками та вихованням.