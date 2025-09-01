Вчитель з Івано-Франківська увійшов до десятки найкращих педагогів України



У понеділок, 1 вересня, журі оголосило десятьох фіналістів, які претендують на національну премію Global Teacher Prize Ukraine.

Серед них вчитель хімії Юрій Пахомов з Івано-Франківська, передає правда ІФ з посиланням на бліц інфо

Global Teacher Prize Ukraine – це щорічна національна премія, яку у 2017 році заснувала громадська спілка «Освіторія».

У цьому році організатори премії отримали близько 3000 анкет і номінацій. Після кількох етапів відбору серед півфіналістів було відібрано 17 претендентів, які набрали найвищі бали. З ними провели глибинні інтервʼю експерти, серед яких команда премії, фіналісти попередніх років, а також представники незалежних освітніх організацій. За результатами цих інтерв’ю і була визначена зіркова десятка. Серед них – Юрій Пахомов, учитель хімії ліцею № 24 Івано-Франківської міської ради.

Традиційно десятку фіналістів оголосили 1 вересня в етері телемарафону «Єдині новини». Їхні портрети також з’явились у центрі столиці на фасадах одного з найбільших торговельних центрів країни — Gulliver, щоб кожен міг побачити обличчя тих, чия праця важлива. А також — віддати свій голос за фіналіста/-ку, чия історія найбільше відгукнеться, у спеціальній категорії «Вибір українців» на платформі Дія.Освіта.

Народне опитування триватиме до 1 жовтня, а переможець отримає освітню подорож. У вересні всі фіналісти вирушать до асесмент-центру, де експертне журі оцінюватиме їхню майстерність протягом двох днів.

А вже 4 жовтня, у Всесвітній день учителя, країна дізнається ім’я головного переможця в етері телемарафону «Єдині новини». Найкращий учитель 2025 року отримає 1 мільйон гривень на власний освітній проєкт.

Global Teacher Prize Ukraine раніше вже відзначила кількох педагогів з Івано-Франківська та області. Найбільш значне досягнення – це перемога Лесі Павлюк у 2024 році, вчительки початкових класів з Ліцею №7. Вона отримала 1 мільйон гривень на розвиток свого освітнього проєкту.