Група людей з валізами біля автобуса
Диван на коліщатках в темній вітальні

Призери проєкту «Серцем єдиним, ми – Україна!» поїхали на відпочинок до Угорщини

Автор: Уляна Роднюк
01/09/2025 21:32
Команди-фіналісти обласного проєкту «Серцем єдиним, ми – Україна!», які посіли третє місце, вирушили на тижневий відпочинок до Угорщини.

Пише Правда.ІФ з посиланням на  Івано-Франківську  обласну державну адміністрацію

До складу делегації увійшли команди з чотирьох навчальних закладів Прикарпаття:

  • «Серця поколінь» – Рогатинський аграрний фаховий коледж
  • «Незламне дитинство» – Голівська гімназія
  • «Крила надії» – Отинійський ліцей
  • «Лицарі чину» – Ліцей №20

Протягом тижня на молодь чекає насичена програма, яка включає екскурсії, активний відпочинок у парку пригод, спортивні змагання, майстер-класи з ремесел та культурні заходи.

