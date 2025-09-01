Призери проєкту «Серцем єдиним, ми – Україна!» поїхали на відпочинок до Угорщини

Команди-фіналісти обласного проєкту «Серцем єдиним, ми – Україна!», які посіли третє місце, вирушили на тижневий відпочинок до Угорщини.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію
До складу делегації увійшли команди з чотирьох навчальних закладів Прикарпаття:
- «Серця поколінь» – Рогатинський аграрний фаховий коледж
- «Незламне дитинство» – Голівська гімназія
- «Крила надії» – Отинійський ліцей
- «Лицарі чину» – Ліцей №20
Протягом тижня на молодь чекає насичена програма, яка включає екскурсії, активний відпочинок у парку пригод, спортивні змагання, майстер-класи з ремесел та культурні заходи.