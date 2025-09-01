Призери проєкту «Серцем єдиним, ми – Україна!» поїхали на відпочинок до Угорщини

Команди-фіналісти обласного проєкту «Серцем єдиним, ми – Україна!», які посіли третє місце, вирушили на тижневий відпочинок до Угорщини.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію

До складу делегації увійшли команди з чотирьох навчальних закладів Прикарпаття:

«Серця поколінь» – Рогатинський аграрний фаховий коледж

«Незламне дитинство» – Голівська гімназія

«Крила надії» – Отинійський ліцей

«Лицарі чину» – Ліцей №20

Протягом тижня на молодь чекає насичена програма, яка включає екскурсії, активний відпочинок у парку пригод, спортивні змагання, майстер-класи з ремесел та культурні заходи.