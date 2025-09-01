На пільгові медикаменти для жителів Калуської громади спрямували ще 900 тисяч гривень

На забезпечення жителів Калуської громади на Івано-Франківщині медикаментами для амбулаторного лікування виділили 900 тисяч гривень.



Пише Правда.ІФ з посиланням на Вікна.

Наприкінці серпня Калуська міська рада внесла зміни до програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги». Фінансування програми у поточному році збільшили на 900 тис. гривень.

Ці кошти виділили на забезпечення жителів громади медикаментами для амбулаторного лікування. Тепер на такі потреби є 5,8 млн гривень.

Як повідомили на сесії, станом на зараз кошти на відшкодування пільгових медикаментів для пацієнтів міського центру, зокрема з онкологічними захворюваннями, закінчилася. Потреба становить орієнтовно 180 тис. гривень на місяць, тож виділеного додаткового ресурсу має вистачити до кінця року.