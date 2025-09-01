У Богородчанах у водія та пасажира Mercedes виявили наркотичні речовини

У неділю, 31 серпня, у населеному пункті Богородчани патрульні зупинили автомобіль Mercedes, водій якого порушив правила дорожнього руху, інформує Правда ІФ з посиланням на патрульну поліцію області.
У салоні автомобіля перебували 44-річний водій та 39-річний пасажир. Обидва чоловіки поводилися підозріло та намагалися якомога швидше залишити місце зупинки.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Під час поверхневої перевірки особи, відповідно до статті 34 Закону України “Про Національну поліцію”, патрульні виявили в кожного з них по згортку з речовиною зеленого кольору, ймовірно, наркотичного походження.
На водія складено адміністративні матеріали за ст. 126 (Керуванням транспортним засобом без необхідних документів) КУпАП.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу для подальшого зʼясування обставин події.