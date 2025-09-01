У Богородчанах у водія та пасажира Mercedes виявили наркотичні речовини

У неділю, 31 серпня, у населеному пункті Богородчани патрульні зупинили автомобіль Mercedes, водій якого порушив правила дорожнього руху, інформує Правда ІФ з посиланням на патрульну поліцію області.

У салоні автомобіля перебували 44-річний водій та 39-річний пасажир. Обидва чоловіки поводилися підозріло та намагалися якомога швидше залишити місце зупинки.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Під час поверхневої перевірки особи, відповідно до статті 34 Закону України “Про Національну поліцію”, патрульні виявили в кожного з них по згортку з речовиною зеленого кольору, ймовірно, наркотичного походження.

На водія складено адміністративні матеріали за ст. 126 (Керуванням транспортним засобом без необхідних документів) КУпАП.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу для подальшого зʼясування обставин події.