У Калуші з річки витягнули тіло жінки

1 вересня у в Калуші з річки витягнули тіло жінки. Трагедія сталося в мікрорайоні Хотінь, повідомляють очевидці. Тіло жінки було на невеликій глибині.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на Галицький Кореспондент

Нагадаємо, станом на 1 червня 2025 року в Івано-Франківській області втопилися 13 людей, зокрема, одна дитина. Це — на дві людини більше, ніж у купальному сезоні 2024 року.

У 2025 році надзвичайники змогли врятувати від утоплення трьох людей.