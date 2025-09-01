В Івано-Франківську мешканці реставрують балкон у будинку-пам’ятці на Мазепи

Власник однієї з квартир будинку-пам’ятки на вул. Гетьмана Мазепи, 36 звертався до відділу за консультацією про проведення протиаварійних робіт балкону. А в перспективі – з відновленням декоративних елементів огорожі балкону.



Пише Правда.ІФ з посиланням на відділ охорони культурної спадщини Івано-Франківська

Хоч загальний стан будинку визначено як задовільний, проте елементи фасаду знаходяться в незадовільному стані, це стосується балконів, еркерів тощо, які напряму створюють загрозу пішоходам.

Відділом було опрацьовано та узгоджено проведення робіт з мінімальною формалізацією процесу.

Так проектантами проведено архітектурні обміри балкону. Кваліфікованим фахівцем виготовлено форму-кліше декоративного елементу огорожі.

Зараз починається наступний етап – демонтаж пошкоджених елементів огорожі, санація конструкції плити балкону.

Відділ охорони культурної спадщини сприяє і сприятиме всім учасникам пам’яткоохоронної діяльності. Мова йде про відповідальних власників-співвласників пам’яток архітектури. На жаль, як показує практика, дуже складно в багатьох випадках співвласникам пам’яток організовуватись для належного утримання, догляду, збереження свого майна та накопичення коштів для проведення ремонтно-реставраційних робіт. Однак в даному випадку спільними зусиллями власника, фахівців та відділу охорони культурної спадщини ми зможемо убезпечити середовище та зберегти унікальний вигляд елементів будинку-пам’ятки.