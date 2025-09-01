Завершено зйомки фентезі «Мавка. Справжній міф», в якому зіграли актриси Франківського драмтеатру

Цими вихідними завершився знімальний період повнометражного кінофільму «Мавка. Справжній міф», в якому знялися акторки Франківського драмтеатру Надія Левченко та Тетяна Шавкова

Стрічку фільмували майже два місяці у Києві та околицях, а в один з фінальних днів зйомок преса та партнери відвідали знімальний майданчик у лісі, познайомилися зі знімальною групою та акторами і побачили перші кадри майбутнього фентезі. На великі екрани «Мавка. Справжній міф» вийде у березні 2026 року.

«Це найамбітніший кінопроєкт студії останніх років, абсолютно безпрецедентний під час повномасштабного вторгнення. Рекордний для нас бюджет — 1 мільйон доларів, які забезпечено як власними коштами студії, так і приватних інвесторів. Рекордна кількість нічних змін для проєктів FILM.UA за всі роки. А також підводні зйомки та спеціально побудований водоспад у Коростишівському кар’єрі», — розповідає продюсерка Анна Єлісєєва.

«Мавка. Справжній міф» — це оригінальне повнометражне кіно, що розширює «Мавчин Всесвіт». Стрічка надихалася українськими автентичними легендами, яким надали переосмисленого сучасного звучання. Крім того, під час формування задуму консультувалися з фольклористом і дослідником української демонології Володимиром Галайчуком. Мавки у новому фільмі, як і в автентичній міфології, — це дівчата-потопельниці, що полюють на людські душі, а русалки — уособлення темряви.

За сюжетом, Мавка закохується у біолога Лук’яна замість того, щоб згубити його у таємничому лісовому озері. Але мешканки озера — мавки та русалки — не готові так легко відпустити свою здобич і ладні на все, щоб Мавка залишилася на темній стороні.

Перед командою фільму стояв виклик: поєднати неймовірну українську природу з містичним світом мавок та русалок. Для досягнення цієї мети на майданчику використовували спеціальне освітлення та ефекти туману і диму. Також додадуть велику кількість візуальних ефектів.

Серед локацій, де проводили зйомки, — Голосіївський ліс, Жуків острів, Коростишівський каньйон зі спеціально побудованим водоспадом, музей Пирогів, кіноселище студії FILM.UA та басейн. Окремі сцени фільму оператор-постановник Юрій Король знімав з човна, з понтона та з дерев, де камери зафіксували спеціальною системою кріплень.

Також у фільмі з’являться Аліна Коваленко («Потяг у 31 грудня», «Троє»), Єлизавета Цілик (британський Netflix-серіал «Один день»), Кароліна Мруга («Уроки толерантності»), Ксенія Ігнат («Я, Ніна»), Дмитро Павко («Прикордонники», «Каховський об’єкт»), Андрій Подлєсний («МУР. Ти [Романтика] в кіно», «Каховський об’єкт») і дебютанти у великому кіно — Едуард Поляков, Поліна Зеленська, Максим Гаєвський, Паола Елізабет Джин, Анастасія Янкова.

Демонічне тріо русалок, володарок Темного Озера, зіграли Алеся Романова («Віддана»), Юлія Буйновська («Кріпосна») та Роксолана Валівоць (театр Aktorstvo). Образи та костюми русалок створила стилістка і засновниця бренду TTSWTRS Анна Осмехіна. Доповнили — грим-департамент у складі Світлани Римакової, Олени Твеліної та Олени Семенець, які щозміни 3-4 години гримували акторок, та головна балетмейстерка театру Франка Ольга Семьошкіна, яка поставила рухи русалок, що живуть у кадрі як один організм.

Режисеркою картини є Катя Царик, відома масштабними концертними шоу, кліпами для топових українських зірок і участю в серіальній антології від FILM.UA Group «Перші Дні». Оператор-постановник фільму — Юрій Король, який знімав кінохіти «Захар Беркут», «Потяг у 31 грудня», «Перші Дні» тощо. Сценарист — Ярослав Войцешек («Мавка. Лісова пісня», «Конотопська відьма», «Захар Беркут», «Сторожова застава» та інші). Продюсують стрічку Ірина Костюк та Анна Єлісєєва, які створили анімаційний хіт «Мавка. Лісова пісня». Композитор — італієць Даріо Веро, що створив всю оригінальну музику для анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня».

«Мавка. Справжній міф» вийде в український прокат у березня 2026 року.

Дистрибутор кінотеатральних прав на території України: Green Light Films у колаборації з FILM.UA Distribution.

Довідка



Назва: «Мавка. Справжній міф»

«Мавка. Справжній міф» Дата виходу: березень 2026 року

березень 2026 року Дистрибуція: Green Light Films та FILM.UA Distribution.

Green Light Films та Distribution. Жанр: фентезі

фентезі Виробництво: FILM.UA

FILM.UA Режисерка: Катя Царик

Катя Царик Продюсерки: Ірина Костюк, Анна Єлісєєва

Ірина Костюк, Анна Єлісєєва Виконавча продюсерка: Олександра Лозінська

Олександра Лозінська Актори: Аріна Бочарова, Іван Довженко, В’ячеслав Довженко, Дмитро Павко, Олеся Романова, Юлія Буйновська, Роксолана Валівоць,Маргарита Гура, Аліна Коваленко, Єлизавета Цілик, Кароліна Мруга, Ксенія Ігнат, Анастасія Мажара, Тетяна Шавкова, Наталка Гурин, Юлія Хамхіль, Ангеліна Ткачишин, Дар’я Проценко, Андрій Подлєсний, Едуард Поляков, Поліна Зеленська, Максим Гаєвський, Паола Елізабет Джин, Анастасія Янкова, Олександр Соколов, Надія Левченко

Аріна Бочарова, Іван Довженко, В’ячеслав Довженко, Дмитро Павко, Олеся Романова, Юлія Буйновська, Роксолана Валівоць,Маргарита Гура, Аліна Коваленко, Єлизавета Цілик, Кароліна Мруга, Ксенія Ігнат, Анастасія Мажара, Тетяна Шавкова, Наталка Гурин, Юлія Хамхіль, Ангеліна Ткачишин, Дар’я Проценко, Андрій Подлєсний, Едуард Поляков, Поліна Зеленська, Максим Гаєвський, Паола Елізабет Джин, Анастасія Янкова, Олександр Соколов, Надія Левченко Сценарист: Ярослав Войцешек

Ярослав Войцешек Оператор-постановник: Юрій Король

Юрій Король Художник-постановник: Максим Німенко

Максим Німенко Арт розробка костюмів: Анна Осмехіна

Анна Осмехіна Художниця з костюмів: Ксенія Можар

Ксенія Можар Художниця з гриму: Світлана Римакова

Світлана Римакова Асистентка художниці з гриму та SFX-майстриня: Олена Семенець

Олена Семенець Майстриня з волосся: Олена Твеліна

Олена Твеліна Композитор: Даріо Веро



Сюжет: Мавка, містична і небезпечна лісова німфа, закохується у біолога Лук’яна замість того, щоб згубити його у таємничому лісовому озері, де на людські душі чекають русалки та інші мавки. І вони ладні на все, щоб Мавка залишилася на темній стороні.