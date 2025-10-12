В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 12 жовтня

У неділю, 12 жовтня, в Україні прогнозується хмарна погода, дощитиме.
Про це повідомляє Правда.ІФ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, на заході та півдні країни невеликі дощі, на решті території без опадів. Вночі та вранці в Карпатах місцями туман.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у північній частині вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 9-14°, на півдні країни та Закарпатті
12 жовтня на Франківщині прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Невеликий короткочасний дощ, в горах з мокрим снігом.