На Болехівщині попрощалися із полеглим Героєм Богданом Квецком

Автор: Уляна Роднюк
Похоронна процесія з квітами та прапорами України
Численна кількість людей прийшла попрощатися зі своїм полеглим Героєм. Похоронні богослужіння відбулися у церкві св. Анни. Опісля Героя поховали на кладовищі рідного села Слобода-Болехівська.

Пише Правда.ІФ покликаючись на Болехівську міську раду.

“На місцевому кладовищі, серед осінніх хризантем, відбувся чин поховання. Державний Гімн України лунав над могилою. Дружині загиблого Героя вручили Державний Прапор України — як символ вдячності, честі та вічної пам’яті про мужність Богдана і жертовність заради Батьківщини”, – йдеться у дописі

Похорон військового біля церкви під дощем
Мітинг людей з українськими прапорами на вулиці

