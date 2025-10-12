На Болехівщині попрощалися із полеглим Героєм Богданом Квецком

Численна кількість людей прийшла попрощатися зі своїм полеглим Героєм. Похоронні богослужіння відбулися у церкві св. Анни. Опісля Героя поховали на кладовищі рідного села Слобода-Болехівська.
Пише Правда.ІФ покликаючись на Болехівську міську раду.
“На місцевому кладовищі, серед осінніх хризантем, відбувся чин поховання. Державний Гімн України лунав над могилою. Дружині загиблого Героя вручили Державний Прапор України — як символ вдячності, честі та вічної пам’яті про мужність Богдана і жертовність заради Батьківщини”, – йдеться у дописі