На Болехівщині попрощалися із полеглим Героєм Богданом Квецком

Численна кількість людей прийшла попрощатися зі своїм полеглим Героєм. Похоронні богослужіння відбулися у церкві св. Анни. Опісля Героя поховали на кладовищі рідного села Слобода-Болехівська.

Пише Правда.ІФ покликаючись на Болехівську міську раду.

