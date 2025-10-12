Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків вручив грамоти 17 художникам

Відзнаки вручили за активну творчу і виставкову діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток культури Івано-Франківської міської територіальної громади.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Руслана Марцінківа.
Відзнаки отримали:
– Железняк Олександр Володимирович;
– Кісиличук Арсенія Миколаївна;
– Сандюк Володимир Сергійович;
– Косович Ніна Степанівна;
– Повшик Світлана Яремівна;
– Тимків Микола Дмитрович;
– Павлик Тетяна Зіновіївна;
– Фреїв Богдан Миколайович;
– Хміль Світлана Богданівна;
– Близнюк Мирослав Миколайович;
– Оленюк Ярема Васильович;
– Бринський Богдан Михайлович;
– Сивак Дмитро Іванович;
– Бончук Роман Олегович;
– Шулепа Ольга Степанівна;
– Кузів Богдан Богданович;
– Дейнега Михайло Ярославович;
– Кузів Орест-Василь Богданович.