В Україні штрафуватимуть водіїв за подяку “аварійкою”

В Україні передбачено штрафи за неправильне використання аварійної сигналізації.

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Про це йдеться у матеріалі “Фактів ICTV“.

Який штраф за аварійку 2025 року

В Україні передбачено штрафи за неправильне використання аварійної сигналізації.

Відповідно до чинного законодавства, за порушення правил користування аварійною сигналізацією накладається штраф у розмірі 425 грн.

Якщо ж таке порушення створило аварійну ситуацію для інших учасників дорожнього руху, штраф може зрости до 680 грн.

Також можливе позбавлення права керування транспортним засобом на строк до одного року.

Коли водії можуть вмикати аварійку

Згідно з пунктом 9.9 Правил дорожнього руху України, аварійну світлову сигналізацію слід вмикати у деяких випадках. Розгляньмо ситуації, коли водії можуть вмикати аварійку.

За яке порушення поліція не повинна штрафувати водіїв:

вимушена зупинка на дорозі;

зупинка на вимогу поліцейського;

засліплення водія світлом фар;

дорожньо-транспортна пригода (ДТП);

буксирування транспортного засобу;

посадка чи висадка дітей під час перевезення організованих груп.

Штраф за аварійку не передбачений під час позначення транспортного засобу, що перевозить небезпечний вантаж, у випадках, дозволених законодавством.

Використання аварійної сигналізації в інших ситуаціях, наприклад, для подяки іншим водіям, не передбачене правилами та може вважатися порушенням.

Дотримання вказаних правил забезпечує безпеку на дорозі та допомагає уникнути адміністративних стягнень.