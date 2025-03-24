Захисника з Надвірнянської громади Віталія Герасимчука нагородили відзнакою “За мужність та доблесть”

Військовослужбовець з Надвірнянської громади, який відзначився своєю безмежною відданістю справі та високим рівнем мужності і патріотизму, був нагороджений відзнакою
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Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Зіновія Андрійовича.
“Тож мав нагоду вручити відзнаку Надвірнянської міської ради «За мужність та доблесть» Герасимчуку Віталію, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності, у зміцненні обороноздатності та безпеки України”, – йдеться у дописі.
Це визнання його героїзму — не лише честь для нього особисто, а й для всієї нашої громади.