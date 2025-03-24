ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Захисника з Надвірнянської громади Віталія Герасимчука нагородили відзнакою “За мужність та доблесть”

Автор: Оксана Марушкевич
24/03/2025 16:28
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Акція Blago: оплата частинами до трьох років
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Військовослужбовець з Надвірнянської громади, який відзначився своєю безмежною відданістю справі та високим рівнем мужності і патріотизму, був нагороджений відзнакою

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Зіновія Андрійовича.

“Тож мав нагоду вручити відзнаку Надвірнянської міської ради «За мужність та доблесть» Герасимчуку Віталію, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності, у зміцненні обороноздатності та безпеки України”, – йдеться у дописі.

Це визнання його героїзму — не лише честь для нього особисто, а й для всієї нашої громади.