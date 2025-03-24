ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Співачка Jerry Heil розійшлася з хлопцем
Диван на коліщатках в темній вітальні

Співачка Jerry Heil розійшлася з хлопцем

Автор: Орися Корчун
24/03/2025 16:44
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Акція Blago: оплата частинами до трьох років
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Співачка Jerry Heil, яка у листопаді 2023-го зізнавалася у коханні хлопцю, розкрила подробиці особистого життя. Пише Табло ID.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

У програмі “Ранок у великому місті” зірка відповіла, що більше не перебуває у стосунках.

“Не бачимося. Він (хлопець – ред.) є, але десь… Ні (стосунків немає – ред.)”, – відповіла зірка на запитання журналістки.Jerry Heil про свого екса

Коли запитали про минулі стосунки

Нагадаємо alyona alyona та Jerry Heil виступили у фіналі “Євробачення-2024”: як проголосувати