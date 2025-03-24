Співачка Jerry Heil розійшлася з хлопцем

Співачка Jerry Heil, яка у листопаді 2023-го зізнавалася у коханні хлопцю, розкрила подробиці особистого життя. Пише Табло ID.

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У програмі “Ранок у великому місті” зірка відповіла, що більше не перебуває у стосунках.

“Не бачимося. Він (хлопець – ред.) є, але десь… Ні (стосунків немає – ред.)”, – відповіла зірка на запитання журналістки.

Коли запитали про минулі стосунки

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