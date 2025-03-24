Співачка Jerry Heil розійшлася з хлопцем

Співачка Jerry Heil, яка у листопаді 2023-го зізнавалася у коханні хлопцю, розкрила подробиці особистого життя. Пише Табло ID.
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
У програмі “Ранок у великому місті” зірка відповіла, що більше не перебуває у стосунках.
“Не бачимося. Він (хлопець – ред.) є, але десь… Ні (стосунків немає – ред.)”, – відповіла зірка на запитання журналістки.
Коли запитали про минулі стосунки
Нагадаємо alyona alyona та Jerry Heil виступили у фіналі “Євробачення-2024”: як проголосувати