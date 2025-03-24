Яка вартість сільськогосподарсьої землі на Івано-Франківщині

На Івано-Франківщині протягом року середня вартість одного гектара сільськогосподарської землі зросла на понад 27 тисяч гривень. У 2024 році гектар коштував приблизно 144 тисячі 208 гривень, тоді як станом на січень 2025 року його ціна становила 171 тисячу 478 гривень.

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Про це у відповіді на інформаційний запит Суспільного повідомив начальник головного управління Держгеокадастру в області Михайло Капусняк.

Як упродовж останніх років змінювалася середня ціна на сільськогосподарську землю в Івано-Франківській області:

2021 рік — 157 534 гривні ;

; 2022 рік — 84 979 гривень ;

; 2023 рік — 109 675 гривень ;

; 2024 рік — 144 208 гривень ;

; 2025 рік (за період з 1 до 29 січня) — 171 478 гривень.

Як йдеться у відповіді на інформаційний запит, Івано-Франківська область перебуває на першому місці за вартістю на купівлю сільськогосподарської землі упродовж 2021-2025 років. Середня її ціна за цей час становила 112 тисяч гривень.

“Вартість одного гектару земельних ділянок сільськогосподарського призначення формується в залежності з огляду на місце розташування, наявність інфраструктури, родючість ґрунту, ринковий попит та пропозицію”, — йдеться у відповіді на запит.

У 2024 році на території області за договорами купівлі-продажу продали 4563 земельні ділянки загальною площею 2025,24 гектара. Від початку 2025 — 748 ділянок загальною площею 688,34 гектари.