Прикарпатку, яка систематично знущалась над своєю сестрою, взяли під варту

36-річній мешканці Городенківської міської територіальної громади повідомлено про підозру за спричинення своїй 35-річній сестрі умисних тяжких тілесних ушкоджень, небезпечних для життя.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківська обласна прокуратура

Коломийською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні за фактом систематичного вчинення місцевою жителькою фізичного та психологічного насильства відносно своєї рідної сестри (ч.1 ст.121, ст.126-1 КК України).

“Так, в лютому цього року 36-річній мешканці Городенківської міської територіальної громади повідомлено про підозру за спричинення своїй 35-річній сестрі умисних тяжких тілесних ушкоджень, небезпечних для життя. За вказаним фактом суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та поклав певні обов’язки та обмежувальні заходи”, – йдеться у дописі

Однак, незважаючи на неодноразове притягнення її до адміністративної відповідальності, а також систематичне нанесення сестрі тілесних ушкоджень, підозрювана правильних висновків для себе не зробила та на шлях виправлення не стала. Кривдниця продовжила вчиняти відносно потерпілої домашнє насильство.

У зв’язку з цим прокурори звернулися до суду з клопотанням про зміну їй запобіжного заходу на тримання під вартою.

Наразі досудове розслідування триває. На вирок суду підозрювана очікує за ґратами.