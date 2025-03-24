Віцепрезидент США Джей Ді Венс публічно принизив дружину

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, виступаючи на заході в Мічигані, зробив кілька коментарів щодо дружини Уші Венс, що мали бути гумористичними, але користувачам соцмереж здалися моторошними. Про це пише Economic Times. Повідомляє Еспресо

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Днями, виступаючи на заході в Мічигані, віцепрезидент США Джей Ді Венс похвалив свою дружину індійського походження Ушу Чілукурі Венс, коли вона стояла позаду нього. Він заявив, що в неї немає іншого вибору, окрім як сміятися над усім, що він говорить, коли вони разом стоять перед камерами. Він також сказав, що друга леді США робить чудову роботу і він пишається тим, що вона поруч із ним.

“Ось у чому справа. Камери ввімкнені. Хай що я скажу, незалежно від того, наскільки божевільним воно буде, вона повинна посміхатися, сміятися і святкувати це”, — заявив Джей Ді Венс.

Уша Венс після цієї репліки усміхалася та сміялася.

Ці слова не сподобалися частині користувачів соціальних мереж. Попри те, що Уша дійсно посміхнулася, коли її чоловік зробив ці коментарі, дехто радив Уші Венс втекти від шлюбу з ним.

“Коментар Джей Ді Венса про його дружину був принизливим і контрольованим. Це ще один приклад його зарозумілості, демонстрації неповаги навіть до дружини на публічній сцені. Його схема суперечливих зауважень доводить, що він непридатний для лідерства”, – написав користувач Х.

“Це звучить як погроза. Вона повинна проконсультуватися з юристом і забезпечити довгострокову безпеку для себе та дітей. Я знаю, як це відбувається з часом у шлюбі. Загрози стають реальними”, – зауважив інший.

Люди наголошували, що глузувати зі своєї дружини — це не так добре, як може здаватися, а також зазначали, що “усміхатися, сміятися і святкувати”, що б не говорив чоловік — “це просто моторошно”.

Уша Венс – американка індійського походження. Дочка індійських іммігрантів, вона виросла в Сан-Дієго, штат Каліфорнія. Уша познайомилася з Джей Ді Венсом в Єльській юридичній школі в 2010-х. Пара одружилася в 2014 році, через рік після закінчення юридичного факультету і виховує троє дітей.

У своїх мемуарах Hillbilly Elegy (“Сільська елегія”) 2016 року Джей Ді Венс розповів про відмінності між ним і його дружиною Ушею. Він описав її як “суперрозумну доньку індійських іммігрантів”, тоді як сам був “консервативним обивателем з Аппалачі”.

Уша Венс, колишня авторитетна юристка, яка стала публічною діячкою, здебільшого залишалася поза центром уваги, підживлюючи спекуляції щодо її особистих поглядів — багато хто вважає, що вони відрізняються від поглядів її чоловіка. Вона зіткнулася з невпинним глузуванням через своє походження, релігію та суперечливі зауваження свого чоловіка.

Нагадаємо Джей Ді Венса з дружиною освистали на концерті оркестру у Вашингтоні