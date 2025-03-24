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Диван на коліщатках в темній вітальні

Спортсменка з Івано-Франківщини виборола “срібло” на чемпіонаті України з фристайлу

Автор: Оксана Марушкевич
24/03/2025 17:59
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З 20 по 22 березня у ТК «Буковель» проходив чемпіонат України з фристайлу в дисципліні акробатика серед юніорів та юніорок.

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Пише Правда.іф з посиланням на Спортивні новини Прикарпаття.

Івано-Франківську область представляли чотири спортсменки, які продемонстрували гідні результати.

Спортсменка ШВСМ Ангеліна Мамалига виборола срібну нагороду (2 місце), а Польова Єва посіла 4 місце.

Вітаємо наших спортсменок із чудовими досягненнями та бажаємо нових перемог!

Учасники змагань з прапором України на медальному подіумі.
Дівчина з дипломом на зимових змаганнях.
Четверо людей у зимовому спорядженні в Буковелі