Спортсменка з Івано-Франківщини виборола “срібло” на чемпіонаті України з фристайлу

З 20 по 22 березня у ТК «Буковель» проходив чемпіонат України з фристайлу в дисципліні акробатика серед юніорів та юніорок.

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Пише Правда.іф з посиланням на Спортивні новини Прикарпаття.

Івано-Франківську область представляли чотири спортсменки, які продемонстрували гідні результати.

Спортсменка ШВСМ Ангеліна Мамалига виборола срібну нагороду (2 місце), а Польова Єва посіла 4 місце.