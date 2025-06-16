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В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих захисників. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих захисників. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
16/06/2025 14:37
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Сьогодні відбувся завершальний етап репатріаційних заходів згідно з домовленостями у Стамбулі.

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Про це зазначають на сторінці Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

В Україну повернуто ще 1245 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.

Таким чином, Україна отримала 6057 тіл в межах Стамбульських домовленостей.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.