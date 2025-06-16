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В Івано-Франківську стартував Український Шекспірівський фестиваль. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську стартував Український Шекспірівський фестиваль. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
16/06/2025 14:05
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Вчора актори Івано-Франківського драмтеатру показали феєричну виставу «Romeo&Juliet».

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А згодом на патіо сцені було урочисте відкриття фестивалю, пише Правда.

Загалом у програмі фестивалю 8 вистав від театрів з різних куточків України, публічні розмови, покази фільмів, концерти та Літня театрознавча школа з міжнародною участю.

Програма фестивалю і квитки на всі заходи доступні на сайті Драмтеатру чи у касі театру.

В Івано-Франківську стартував Український Шекспірівський фестиваль. ФОТО