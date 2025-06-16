Дзвиняцька громада зустріне на щиті свого Героя — Василя Михайлова

17 червня громада Дзвиняча зустрічатиме тіло полеглого Захисника України — Василя Михайлова, жителя села Луквиця, який віддав своє життя за незалежність нашої держави. Його ім’я назавжди вписане в ряди Героїв, які стали на захист свободи рідної землі.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Орієнтовно о 16:00 у Богородчанах, на Алеї Героїв, відбудеться панахида, після чого траурний кортеж вирушить до рідного села Воїна — Луквиці.

Також орієнтовно о 16:30 жителі села Дзвиняч матимуть змогу зустріти Героя на Алеї Героїв свого села.

Організовано підвіз людей із сіл громади до місця прощання в Богородчанах:

с. Луквиця — 14:30 (від Будинку культури)

— 14:30 (від Будинку культури) с. Міжгір’я — 14:50

— 14:50 с. Космач — 15:10

— 15:10 с. Дзвиняч — 15:30 (від Палацу культури)