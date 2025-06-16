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Дзвиняцька громада зустріне на щиті свого Героя — Василя Михайлова
Диван на коліщатках в темній вітальні

Дзвиняцька громада зустріне на щиті свого Героя — Василя Михайлова

Автор: Олег Мамчур
16/06/2025 13:33
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17 червня громада Дзвиняча зустрічатиме тіло полеглого Захисника України — Василя Михайлова, жителя села Луквиця, який віддав своє життя за незалежність нашої держави. Його ім’я назавжди вписане в ряди Героїв, які стали на захист свободи рідної землі.

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Орієнтовно о 16:00 у Богородчанах, на Алеї Героїв, відбудеться панахида, після чого траурний кортеж вирушить до рідного села Воїна — Луквиці.

Також орієнтовно о 16:30 жителі села Дзвиняч матимуть змогу зустріти Героя на Алеї Героїв свого села.

Організовано підвіз людей із сіл громади до місця прощання в Богородчанах:

  • с. Луквиця — 14:30 (від Будинку культури)
  • с. Міжгір’я — 14:50
  • с. Космач — 15:10
  • с. Дзвиняч — 15:30 (від Палацу культури)

Закликаємо жителів Дзвиняцької громади утворити живий коридор шани, гідно вшанувати Захисника, який віддав найдорожче — власне життя за Україну. Станьмо разом у скорботі, вдячності та пам’яті.