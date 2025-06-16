Дзвиняцька громада зустріне на щиті свого Героя — Василя Михайлова

17 червня громада Дзвиняча зустрічатиме тіло полеглого Захисника України — Василя Михайлова, жителя села Луквиця, який віддав своє життя за незалежність нашої держави. Його ім’я назавжди вписане в ряди Героїв, які стали на захист свободи рідної землі.
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Орієнтовно о 16:00 у Богородчанах, на Алеї Героїв, відбудеться панахида, після чого траурний кортеж вирушить до рідного села Воїна — Луквиці.
Також орієнтовно о 16:30 жителі села Дзвиняч матимуть змогу зустріти Героя на Алеї Героїв свого села.
Організовано підвіз людей із сіл громади до місця прощання в Богородчанах:
- с. Луквиця — 14:30 (від Будинку культури)
- с. Міжгір’я — 14:50
- с. Космач — 15:10
- с. Дзвиняч — 15:30 (від Палацу культури)
Закликаємо жителів Дзвиняцької громади утворити живий коридор шани, гідно вшанувати Захисника, який віддав найдорожче — власне життя за Україну. Станьмо разом у скорботі, вдячності та пам’яті.