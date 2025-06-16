Збут наркотиків, вимагання та незаконне позбавлення волі: прикарпатські поліцейські затримали організовану злочинну групу. ФОТО

У ході масштабної спецоперації поліцейські Івано-Франківщини затримали небезпечну злочинну групу, яка займалася збутом особливо небезпечних психотропних речовин, вимаганням коштів і незаконним позбавленням волі людини під час воєнного стану.

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Організатору та чотирьом його спільникам вже повідомлено про підозри та взято під варту.

Протиправну діяльність викрили слідчі поліції Івано-Франківщини спільно з оперативниками управління боротьби з наркозлочинністю та карного розшуку ГУНП, а також із співробітниками кіберполіції, за силової підтримки спецпризначенців УКОРД та РПОП. Аналітичний супровід забезпечував відділ кримінального аналізу поліції області.

У ході слідства встановлено, що 35-річний житель Калуша, раніше судимий за майнові злочини (фігурант перебував під заставою) та впливовий у кримінальному середовищі, організував і налагодив діяльність злочинної групи, яка спеціалізувалась на збуті психотропної речовини Альфа-PVP на території Калуша та області. Наркотики розповсюджували шляхом «закладок» або з рук в руки. До нелегального бізнесу організатор залучив ще чотирьох місцевих мешканців.

Окрім наркоторгівлі, зловмисники також займалися вимаганням коштів. Зокрема, поліцейські задокументували, що від одного з мешканців вони вимагали неіснуючий борг. Після його відмови сплачувати, зловмисники застосували фізичну силу, незаконно позбавили потерпілого волі й утримували в квартирі.

Поліцейські провели 13 одночасних санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів. Вилучили близько 130 грамів психотропної речовини Альфа-PVP, мобільні телефони, банківські картки, пристрої для вживання наркотиків, електронні ваги, чорнові записи щодо збуту, кастет та інші речові докази. За цінами «чорного» ринку вартість вилученого становить приблизно 100 тисяч гривень. Усе направлено на експертизу.

Усіх причетних до протиправної діяльності поліцейські затримали в процесуальному порядку.

Організатору та чотирьом його спільникам слідчі повідомили про підозри у вчиненні злочинів у скаладі ОЗГ за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, зберігання, збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів); ч. 4 ст. 189 (Вимагання); ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Судом обрано запобіжні заходи- тримання під варту без права внесення застави.