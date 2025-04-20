Великдень 2025 на Прикарпатті: традиції, прикмети та заборони

Цьогоріч одне із найбільших свят — Великдень відзначають 20 квітня.

Зі святом пов’язані численні традиції, прикмети та заборони, яких наші предки дотримувалися протягом багатьох століть, пише Фіртка.

Крім глибокого релігійного змісту, це свято має багаті народні традиції, які передаються з покоління в покоління. Зокрема:

Освячення паски та яєць: Віряни приносять до церкви кошики з паскою, яйцями, сиром, ковбасами та іншими продуктами, щоб отримати благословення на ці продукти. Паска — це символ воскресіння і нового життя, а яйце вважається символом оновлення і відродження.

Віряни приносять до церкви кошики з паскою, яйцями, сиром, ковбасами та іншими продуктами, щоб отримати благословення на ці продукти. Паска — це символ воскресіння і нового життя, а яйце вважається символом оновлення і відродження. Ранкове богослужіння: у цей день віряни обов’язково відвідують храм на святкову службу. Богослужіння на Великдень має особливу урочистість, і віряни слухають величний спів, моляться за здоров’я своїх близьких і прощення гріхів.

у цей день віряни обов’язково відвідують храм на святкову службу. Богослужіння на Великдень має особливу урочистість, і віряни слухають величний спів, моляться за здоров’я своїх близьких і прощення гріхів. Пасхальний сніданок: після освячення їжі в церкві, родини сідають за святковий стіл, де обов’язково є паска, яйця, сир, м’ясо, а також різні традиційні страви. Пасхальний сніданок розпочинається з молитви.

після освячення їжі в церкві, родини сідають за святковий стіл, де обов’язково є паска, яйця, сир, м’ясо, а також різні традиційні страви. Пасхальний сніданок розпочинається з молитви. Обмін писанками або крашанками . Писанки — це розфарбовані яйця, які часто дарують родичам та друзям.

. Писанки — це розфарбовані яйця, які часто дарують родичам та друзям. Великоднє яйце як символ відродження: я йце на Великдень символізує життя, відродження, очищення та початок нового етапу. Його часто розфарбовують в яскраві кольори, щоб виразити радість і святкування життя.

йце на Великдень символізує життя, відродження, очищення та початок нового етапу. Його часто розфарбовують в яскраві кольори, щоб виразити радість і святкування життя. Ігри на Великдень: особливо серед дітей популярні великодні ігри, такі як катання крашанок або писанок, де кожен намагається зламати яйце супротивника.

Що не можна робити на Великдень

Вважається, що цей день необхідно провести в мирі та гармонії. Тому не можна сваритися, лаятися, ображати людей чи бажати їм зла.

Не рекомендується займатися домашніми справами, такими як шиття, в’язання чи вишивка. Також варто уникати фізичної праці. Великдень — це час для молитви, відпочинку і душевної рівноваги.

Важливо пам’ятати, що те, що було освячено у храмі, не можна викидати. Це також має символічне значення — щоб не втратити духовну чистоту і благословення.

Прикмети Великодня

Холодна, але не мінусова погода на Великдень — передвістя сухого літа.

Гроза на Великдень обіцяє пізню і суху осінь.

Дощ без грози, за народними переконаннями, вказує на дощову весну, а ясна погода обіцяє тепле і врожайне літо.

Якщо на Великдень морози, то це передбачає багатий урожай у майбутньому році.

Чисте небо та тепла погода на святкування Великодня обіцяють щасливий рік, сповнений добробуту та удачі.

Народні забобони

Не можна викидати сміття на заході сонця напередодні Великодня — це можна порівняти з втратою удачі чи благополуччя.

Крихти від великодньої трапези варто давати птахам — це залучить до дому матеріальні блага і достаток.

Роздача писанок та крашанок нужденним покращить добробут сім’ї.