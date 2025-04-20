Коли святкуємо Великдень: календар на п’ять років

Дати Великодня щороку різні, оскільки визначаються місячним календарем.

У 2025 році Великдень для християн східного (православного) обряду припав на 20 квітня. Цього ж дня святкують і католики.

Це одне з найважливіших свят у церковному календарі, тож зазвичай його планують заздалегідь: від родинних зустрічей до поїздок додому.

Щоб легше зорієнтуватися, публікуємо календар святкування на найближчі п’ять років:

2026 : католицький Великдень — 5 квітня, православний — 12 квітня;

: католицький Великдень — 5 квітня, православний — 12 квітня; 2027 : католицький — 28 березня, православний — 2 травня;

: католицький — 28 березня, православний — 2 травня; 2028 : обидва святкують 16 квітня;

: обидва святкують 16 квітня; 2029 : католицький — 1 квітня, православний — 8 квітня;

: католицький — 1 квітня, православний — 8 квітня; 2030: католицький — 21 квітня, православний — 28 квітня.

Чому дати різні?

Різниця в датах зумовлена тим, що католицька церква користується григоріанським календарем, а православна — юліанським або новоюліанським.

Обидві традиції визначають Великдень як першу неділю після повного місяця, що настає після весняного рівнодення, але через різницю в календарях дати святкування не завжди збігаються.​

Тому дати святкування не збігаються щороку — хоча іноді, як у 2025-му чи 2028-му, бувають однаковими.