Коли святкуємо Великдень: календар на п’ять років

Дати Великодня щороку різні, оскільки визначаються місячним календарем.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
У 2025 році Великдень для християн східного (православного) обряду припав на 20 квітня. Цього ж дня святкують і католики.
Це одне з найважливіших свят у церковному календарі, тож зазвичай його планують заздалегідь: від родинних зустрічей до поїздок додому.
Щоб легше зорієнтуватися, публікуємо календар святкування на найближчі п’ять років:
- 2026: католицький Великдень — 5 квітня, православний — 12 квітня;
- 2027: католицький — 28 березня, православний — 2 травня;
- 2028: обидва святкують 16 квітня;
- 2029: католицький — 1 квітня, православний — 8 квітня;
- 2030: католицький — 21 квітня, православний — 28 квітня.
Чому дати різні?
Різниця в датах зумовлена тим, що католицька церква користується григоріанським календарем, а православна — юліанським або новоюліанським.
Обидві традиції визначають Великдень як першу неділю після повного місяця, що настає після весняного рівнодення, але через різницю в календарях дати святкування не завжди збігаються.
Тому дати святкування не збігаються щороку — хоча іноді, як у 2025-му чи 2028-му, бувають однаковими.