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За минулу добу ЗСУ ліквідували 950 окупантів: Втрати росіян
Диван на коліщатках в темній вітальні

За минулу добу ЗСУ ліквідували 950 окупантів: Втрати росіян

Автор: Петро Якимчук
20/04/2025 07:27
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.25, пише Правда ІФ

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 941100 (+950) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10677 (+1) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22271 (+5) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 26649 (+49) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1368 (+0) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1139 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 33240 (+64),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3148 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 45274 (+112) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3859 (+1)

Дані уточнюються / Data are being updated.

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Орієнтовні втрати противника, дані Генштабу України.