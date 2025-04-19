Посадовця Конституційного суду затримали за організацію схем для ухилянтів

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації. За результатами комплексних заходів затримано 4 організаторів оборудок, серед яких науковий консультант судді Конституційного суду України.

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Про це повідомила Служба безпеки України.

За матеріалами справи, посадовець суміщав свою роботу в держустанові з адвокатурою, яку використовував як «прикриття» для одержання хабарів від ухилянтів.

Встановлено, що посадовець пропонував свої «послуги» військовозобов’язаним під виглядом надання юридичних послуг, а для переконливості «гарантував» задіяти особисті зв’язки у держустановах.

За $15 тис. фігурант обіцяв їм зняття з розшуку в ТЦК з подальшим оформленням «броні» на оборонному підприємстві.

На Буковині військова контррозвідка СБУ затримала ще одну фігурантку. Нею виявилась депутатка міськради, яка за сумісництвом є лікарем-невропатологом, що торгувала фіктивними меддовідками про «погане» здоров’я.

Придбавши таку підробку, ухилянти сподівалися на «списання» з військового обліку для безперешкодного виїзду за кордон.

На Полтавщині викрито 2 посадовців ТЦК, які за хабарі вносили фейкові відомості до військово-облікової системи, щоб оформити відстрочку від призову.

Так, наприклад, фігуранти вносили у систему дані про проходження військовозобов’язаними ВЛК із відміткою, що вони не перебувають у розшуку.

У Черкасах затримано 55-річного ділка, який пропонував ухилянтам сховатися від мобілізації під виглядом працевлаштування до місцевої агрокомпанії, що має статус критично важливого підприємства.

За викритими фактами затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою);

(незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою); ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади.