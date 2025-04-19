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На Франківщині виявили незаконне вирубування дерев
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщині виявили незаконне вирубування дерев

Автор: Олег Мамчур
19/04/2025 21:29
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На Івано-Франківщині екоінспектори з охорони навколишнього природного середовища зафіксували незаконні порубки дерев на 2 мільйони 225 тисяч 974 гривні. Ліс рубали на території Дубовецької сільської ради.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Державної екологічної інспекції Карпатського округу, пише Правда.

“Під час планової перевірки держінспектори зафіксували знищення зелених насаджень на землях комунальної власності без жодних дозвільних документів: актів обстеження, рішень виконавчого органу, ордерів на видалення”, — йдеться у дописі.

Крім того, інспектори виявили незаконну рубку дерев на території природно-заповідного фонду, що входить у склад Галицького національного природного парку.

Екоінспектори вбачають ознаки злочину, передбаченого частиною 1 статті 246 (несанкціонована порубка лісових чагарників або дерев, захисних та інших насаджень) та частиною 1 статті 252 (умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду) Кримінального кодексу України. Зібрані матеріали вони передали до поліції.