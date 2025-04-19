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З полону повернулися двоє прикарпатських воїнів

Автор: Олег Мамчур
19/04/2025 20:50
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З полону повернулися прикарпатські воїни Володимир Алексеєв та Олександр Складановський.

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Про повернення військовослужбовця Володимира Алексеєва повідомив міський голова Надвірної Зіновій Андрійович, пише Правда.

“Справжнє Великоднє диво: відео з нашими Героями, які повернулися з російського полону. Наш Володя на волі! Вже офіційно – військовослужбовець Алексеєв Володимир Андрійович на українській землі!”.

Ще один визволений боєць – Олександр Складановський, житель села Білозорина Пасічнянської громади.

Про це повідомив голова громади Андрій Гунда.

“30 місяців у ворожому полоні перебував Олександр Складановський… Сьогодні, 19 квітня, його обміняли. Низький уклін батькам та рідним, які весь цей час чекали і не втрачали надію…”.

Нагадаємо, Україна та Росія провели великий обмін полоненими у переддень Великодня, 19 квітня. З російського полону звільнили 277 захисників.