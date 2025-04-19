ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Прикарпатті виявили 73 підприємців, які платили за електроенергію за побутовим тарифом
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті виявили 73 підприємців, які платили за електроенергію за побутовим тарифом

Автор: Олег Мамчур
19/04/2025 20:40
-Реклама
-Реклама
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Від початку 2025 року на Івано-Франківщині виявили 73 підприємців, які вели комерційну діяльність, проте платили за електроенергію за побутовим тарифом. У 2024 році енергетики зафіксували 806 таких бізнес-об’єктів.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомили на сайті “Прикарпаттяобленерго”.

“Побутові тарифи на електроенергію встановлюються державою для населення, тобто для фізичних осіб, які використовують електроенергію виключно для особистих потреб: освітлення, приготування їжі, опалення тощо. Використання побутового тарифу для ведення бізнесу — магазину, салону, офісу, СТО, кав’ярні чи будь-якого іншого виду підприємницької діяльності — є порушенням законодавства та несе пряму фінансову шкоду державі”, — інформують у “Прикарпаттяобленерго”.

На території Івано-Франківщини є готелі, які під’єднані як побутові об’єкти, а насправді споживають за рік до 200 тисяч кіловат-годин електричної енергії. Через таких підприємців державна казна щорічно втрачає понад 1 мільйон 300 тисяч гривень, додають в енергетичній компанії.

Чим це ще загрожує підприємцям:

  • адміністративна відповідальність та штрафи;
  • у певних випадках може бути підставою для відкриття кримінального провадження.

Якщо споживач веде підприємницьку діяльність, але сплачує за спожиту електроенергію за побутовим нижчим тарифом, йому потрібно самостійно звернутися у “Прикарпаттяобленерго”, щоб переукласти договір. На Івано-Франківщині 104 підприємці з початку 2025 року переуклали такий договір.

Де можна переукласти договір:

Якщо споживач вирішив підписати договір особисто у центрі обслуговування клієнтів, йому потрібно принести:

  • копію паспорта;
  • копію ідентифікаційного номера (ІПН);
  • копію документа на право власності або користування об’єктом.

Якщо споживач вирішив переоформити договір дистанційно, скан-копії цих документів необхідно завантажити через особистий кабінет на головній сторінці сайту “Прикарпаттяобленерго”.

Також підприємцям потрібно переукласти договір з постачальником електроенергії. Це можна зробити на підставі поданих документів. Всі розрахунки будуть проводитися за новим номером особового рахунку.