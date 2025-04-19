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Бійці коломийської "десятки" відбили штурм російських військових на мотоциклах. ВІДЕО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Бійці коломийської “десятки” відбили штурм російських військових на мотоциклах. ВІДЕО

Автор: Олег Мамчур
19/04/2025 19:58
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Штурм російських військових на мотоциклах відбили бійці 10 гірсько-штурмової бригади “Едельвейс” на Сіверському напрямку. Групу окупантів разом із технікою знищили на підступах до українських позицій.

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Відео оприлюднили на Facebook-сторінці військового формування.

“Цього тижня росіяни пробували “штурманути” наші позиції. За результатами бою, всі відправилися на той світ. Чи де там у них Кобзон зараз концерти дає. 10 ОГШБр “Едельвейс” міцно тримає позиції та не дає жодного шансу росіянам!” — йдеться у дописі.