Бійці коломийської “десятки” відбили штурм російських військових на мотоциклах. ВІДЕО

Штурм російських військових на мотоциклах відбили бійці 10 гірсько-штурмової бригади “Едельвейс” на Сіверському напрямку. Групу окупантів разом із технікою знищили на підступах до українських позицій.

Відео оприлюднили на Facebook-сторінці військового формування.

“Цього тижня росіяни пробували “штурманути” наші позиції. За результатами бою, всі відправилися на той світ. Чи де там у них Кобзон зараз концерти дає. 10 ОГШБр “Едельвейс” міцно тримає позиції та не дає жодного шансу росіянам!” — йдеться у дописі.