ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Великдень в Коломиї їздитиме безкоштовний автобус до міського кладовища
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Великдень в Коломиї їздитиме безкоштовний автобус до міського кладовища

Автор: Олег Мамчур
19/04/2025 19:10
-Реклама
-Реклама
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

На Великдень у Коломиї курсуватиме безкоштовний автобус 6-А до міського кладовища для зручного та безпечного вшанування пам’яті рідних.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський.

Автобус курсуватиме за звичним маршрутом через вул. Довбуша, пр. Грушевського, вокзал та інші зупинки міста.

  • Ознайомитися з графіком по зупинках можна за посиланням http://kol.rozklad.in.ua/home/schedule/33 (потрібно дивитися за тим графіком, що підписаний “Вихідні”).