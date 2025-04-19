На Великдень в Коломиї їздитиме безкоштовний автобус до міського кладовища

На Великдень у Коломиї курсуватиме безкоштовний автобус 6-А до міського кладовища для зручного та безпечного вшанування пам’яті рідних.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський.
Автобус курсуватиме за звичним маршрутом через вул. Довбуша, пр. Грушевського, вокзал та інші зупинки міста.
- Ознайомитися з графіком по зупинках можна за посиланням http://kol.rozklad.in.ua/home/schedule/33 (потрібно дивитися за тим графіком, що підписаний “Вихідні”).