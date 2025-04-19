На Великдень в Коломиї їздитиме безкоштовний автобус до міського кладовища

На Великдень у Коломиї курсуватиме безкоштовний автобус 6-А до міського кладовища для зручного та безпечного вшанування пам’яті рідних.

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Про це повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський.

Автобус курсуватиме за звичним маршрутом через вул. Довбуша, пр. Грушевського, вокзал та інші зупинки міста.