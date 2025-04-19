Андрія Малковича з Косівщини відзначили “Золотим хрестом”

Військовослужбовець, фельдшер 102 бригади ТрО Андрій Малкович отримав відзнаку Головнокомандувача Збройних сил України “Золотий хрест”.
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Про це у facebook розповів побратим військового Сергій Сівак.
“Хочу сердечно привітати з високою державною нагородою, медаллю «Золотий Хрест» від Головнокомандуючого Збройними Силами України Олександра Сирського свого побратима — фельдшера медичного пункту батальйону 102 Бригади Територіальної Оборони сержанта Малковича Андрія Дмитровича”, – поділився військовий медик.
За його словами, Андрій Малкович родом з села Вижній Березів Косівського району. За цивільним фахом Андрій – ветеринарний лікар.
На війну пішов добровольцем у перші дні широкомасштабного вторгнення. Служив на посаді мінометника. Через рік через брак медичних кадрів його перевели на посаду фельдшера у стабілізаційний пункт бригади.
“Щирий українець, націоналіст, депутат Яблунівської селищної ради Косівського району Івано-Франківської області від Всеукраїнського об’єднання «Свобода». Наділений багатьма чеснотами, головними з яких є врівноваженість, зосередженість, готовність негайно прийти на допомогу. Побратими кажуть, що саме на таких, як Андрій, тримається армія і увесь цей божевільний світ”, – додав Сергій Сівак.