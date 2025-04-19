Україна та росія провели великий обмін полоненими перед Великоднем. ФОТО

Україна та Росія провели великий обмін полоненими у переддень Великодня, 19 квітня. З російського полону звільнили 277 захисників.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомляє Правда з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Обмін полоненими відбувся напередодні одного з найважливіших християнських свят – Великодня. Україна повернула додому 277 воїнів.

Серед тих, кого вдалося звільнити з російського полону: воїни ЗСУ, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Захищали Маріуполь та інші напрямки в Донецькій, Херсонській, Запорізькій та Луганській областях.