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Військові загорнуті в українські прапори біля автобусів
Диван на коліщатках в темній вітальні

Україна та росія провели великий обмін полоненими перед Великоднем. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
19/04/2025 18:28
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Україна та Росія провели великий обмін полоненими у переддень Великодня, 19 квітня. З російського полону звільнили 277 захисників.

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Про це повідомляє Правда з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Обмін полоненими відбувся напередодні одного з найважливіших християнських свят – Великодня. Україна повернула додому 277 воїнів.

Серед тих, кого вдалося звільнити з російського полону: воїни ЗСУ, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Захищали Маріуполь та інші напрямки в Донецькій, Херсонській, Запорізькій та Луганській областях.

Група людей в автобусі в камуфляжній формі.
Чоловік у прапорі України, усміхається
Двоє людей обіймаються на вулиці, радість, зустріч.
Чоловік сидить і плаче, прикриваючи обличчя
Люди загорнуті у прапори України обіймаються.
Чоловік у прапорі України на вулиці
Військові загорнуті в українські прапори біля автобусів
Військовослужбовець з українським прапором, лісова місцевість.
Українські військові обгорнуті в національний прапор