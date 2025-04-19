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На Прикарпатті нарахували понад 3,6 тисячі пам’яток культурної спадщини
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті нарахували понад 3,6 тисячі пам’яток культурної спадщини

Автор: Олег Мамчур
19/04/2025 17:35
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Щороку 18 квітня відзначають Міжнародний день пам’яток і визначних місць. 

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Так, станом на початок 2025 року на Івано-Франківщині на державному обліку перебували 3 654 пам’ятки культурної спадщини, повідомили у Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області.

Серед них 3 347 — розташовані окремо, ще 307 — входять до складу історико-архітектурних ансамблів, що не включені до заповідників.

Найбільшу кількість становлять археологічні пам’ятки, які свідчать про багатовікову історію заселення території, — їх налічується 1 254.

Архітектурні та містобудівні пам’ятки (1 195) є окрасою міст і сіл області — від старовинних церков до кам’яниць у центральних частинах міст.

Також обліковано 556 пам’яток монументального мистецтва — пам’ятників, скульптур, меморіалів. Разом з тим, 342 історичні пам’ятки зберігають у собі сліди подій, постатей та процесів, що формували регіональну ідентичність.

На особливому контролі — 49 об’єктів національного значення, інші класифікуються як пам’ятки місцевого рівня.

Крім того, в області уклали 844 охоронні договори, а зони охорони встановили навколо 15 комплексів та 1 164 окремих об’єктів.