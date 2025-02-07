Ветеранів війни запрошують на карʼєрний день в Івано-Франківську

Після служби ветерани та ветеранки можуть зіштовхуватися з різними складнощами при пошуку роботи: як обрати цивільну сферу діяльності, з чого починати пошук роботи, де шукати вакансії, як ефективно використати отриманий у війську досвід, як успішно пройти співбесіду.

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Щоб надати всебічну підтримку ветеранів й ветеранкам на цьому шляху, Lobby X, Veteran Hub, Тепле місто та “Петрос” організовують карʼєрний день.

Це подія, яка обʼєднає пошукачів роботи з-поміж ветеранів/ветеранок та працедавців з Івано-Франківського регіону.

Подія відбудеться 12 лютого, з 9:00 до 16:00 Адреса: м. Івано-Франківськ, Promprylad, івент-хол, вул. Академіка Сахарова, 23

Якою буде програма події: ⁠⁠

9:30–11:00 — тренінг від Lobby X для ветеранів/ок “Як отримати бажану роботу після служби: підготовка та інструменти”;

11:30–14:30 — швидкі співбесіди, які дозволять вам налагодити перший контакт з працедавцями та дізнатися більше про ринок праці у вашому регіоні;

15:00–16:00 — “відкритий мікрофон” для працедавців про переваги роботи з ними для ветеранів/ок;

11:30–16:00 — карʼєрне консультування для ветеранів/ок, де вам допоможуть оновити резюме, мотиваційний лист, підібрати вакансії тощо.

“Це можливість для вас: познайомитися з провідними роботодавцями та актуальними вакансіями у вашому регіоні; пройти тренінг й отримати практичні інструменти з підготовки до працевлаштування, проходження співбесід та самопрезентації; пройти карʼєрні консультації наживо; розширити професійну мережу контактів”, – йдеться у дописі

Участь у заході безоплатна, але необхідна попередня реєстрація за цим посиланням: https://forms.gle/xxXfZPnkBTpUCN26A