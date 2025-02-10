Ветерани війни зможуть отримати розширені послуги первинної медичної допомоги – Кабмін

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про запуск у 2025 році експериментального проєкту з надання розширених послуг первинної медичної допомоги для ветеранів.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА

Проєкт реалізується за ініціативи Міністерство охорони здоров’я України та Мінветеранів у межах бюджетної програми “Заходи з підтримки та допомоги ветеранам війни, членам їхніх сімей та родинам загиблих”.

Основна мета ініціативи – створення ефективної системи медичної допомоги для ветеранів війни з урахуванням їхніх специфічних потреб.

В рамках проєкту звільнені з військової служби учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни зможуть отримати такі розширені послуги первинної медичної допомоги:

складання індивідуального плану спостереження та ведення (лікування, обстеження, діагностика, профілактичні огляди) відповідно до стану здоров’я ветерана війни, наявних хронічних захворювань, історії хвороби та з урахуванням його групи ризику;

проведення розширеного скринінгу на стани, пов’язані з наслідками бойових дій;

надання психологічної допомоги, яка включає:

індивідуальну та групову терапію;

сесії когнітивно-поведінкової терапії;

програми управління стресом, тривожністю та депресією;

лікування хронічних станів та наслідків бойових травм, у тому числі консультації фахівців (ортопеда, невролога тощо);

участь в реалізації індивідуальних реабілітаційних планів для відновлення після травм та захворювань;

участь у лікуванні захворювань та травм опорно-рухової системи, зокрема, артриту, артрозу та хвороб суглобів.

Послуги надаватимуться безоплатно у медичних закладах, які укладуть договір з Національною службою здоров’я України на розширені послуги на первинному рівні медичної допомоги для ветеранів. Учасниками проєкту можуть стати заклади охорони здоровʼя незалежно від форми власності, а також фізичні особи-підприємці, які мають ліцензію на медичну практику.

Очікується, що цей проєкт значно покращить доступ ветеранів війни до медичних послуг та дозволить впровадити ефективні механізми їхнього надання на постійній основі.

Проєкт діятиме до 1 грудня 2025 року, після чого буде проведена оцінка його результативності.

Після завершення експериментального проєкту Міністерство у справах ветеранів підготує звіт та пропозиції щодо внесення змін у законодавство на основі отриманих результатів.