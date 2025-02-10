Понад 100 тисяч людей захворіли та 7 летальних випадків: епідситуація на Івано-Франківщині

За даними оперативної інформації з початку епідсезону 2024-2025рр. в області на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіло 102389 осіб, в тому числі 64219 дітей до 17 років (62,7%).

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Про епідситуацію щодо грипу, ГРВІ та COVID-19 на Прикарпатті повідомив генеральний директор Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Руслан Савчук, передає Правда.іф

Впродовж 06 тижня 2025 року в області на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіло 8264 особи, в тому числі 5133 дітей до 17 років, що становить 62,1%.

Госпіталізовано всього – 175 осіб (2,1% від загальної кількості захворілих), з них 95 дітей до 17 років (54,3%). У тому числі із COVID-19 госпіталізовано 59 осіб, зокрема 14 дітей, що становить 23,8%.

З початку епідсезону 2024-2025рр. проти грипу в області проведено 3296 щеплень, в тому числі групи медичного ризику – 529 осіб, епідризику – 1524 особи, інші – 1243 особи.

З початку епідсезону 2024-2025рр. зареєстровано 7 летальних випадків, із них 5 – випадків від COVID-19 та 2 летальні випадки грипу.