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Завтра на Прикарпатті діятимуть графіки обмежень потужності

Автор: Олег Мамчур
10/02/2025 21:22
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Завтра, 11 лютого, на Прикарпатті для бізнесу і промисловості будуть застосовані ГОП.

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Графіки будуть введені в повному обсязі пʼяти черг, з 7:00 до 11:00 і з 15:00 до 21:00, пише Правда з посиланням на прес-службу Прикарпаттяобленерго.

За повідомленням Укренерго, причина застосування ГОП – пошкодження енергообʼєктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак.

«Відключення побутових споживачів наразі не прогнозуються», – НЕК «Укренерго».