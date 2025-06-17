Від початку повномасштабної війни росія отримала від ЄС понад 200 млрд євро за енергоносії

Попри масштабні санкції та політичні заяви, країни Європейського Союзу з моменту вторгнення рф в Україну в лютому 2022 року перерахували росії понад 200 мільярдів євро за енергоресурси.

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Про це повідомляє Financial Times із посиланням на аналітичний центр Bruegel, пише СіД.

Найбільші суми надходили за нафту, вугілля та газ, хоча окремі категорії, як-от вугілля та нафта, вже підпадають під санкції. Газові поставки мають бути повністю припинені до 2027 року. Водночас менш помітним, але не менш критичним напрямом залишається імпорт російських ядерних технологій, включно з ураном, обладнанням та техобслуговуванням для реакторів радянського типу, що й досі працюють у низці країн ЄС.

У 2024 році сума, сплачена за ядерне паливо з рф, склала близько 700 мільйонів євро — значно менше, ніж за інші енергоносії, але потенційні ризики від його раптового відключення залишаються серйозними. На частку росії припадає до 25% постачань урану до ЄС, а також переважаюча частка глобального ринку його збагачення.

Європейська комісія прагне поступово відмовитися від російських ядерних поставок до 2030-х років. Водночас для цього потрібно інвестувати щонайменше 241 мільярд євро в розвиток власного ланцюга постачання – від видобутку урану до його переробки та технічного обслуговування реакторів.

Найбільшою перешкодою залишається позиція Угорщини, яка не лише користується радянськими реакторами, а й будує нові енергоблоки за контрактом із «Росатомом». Угорщина й Словаччина виступають проти швидкої відмови від російських ядерних технологій, стверджуючи, що це загрожує зростанням цін та енергетичній безпеці.