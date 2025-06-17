Івано-франківські волонтери вперше купили міномет для прикарпатського батальйону

Волонтери Координаційного центру SaveUkraineNow(SUN) купили та передали міномет “МР-120” у прикарпатський батальйон. Вартість зброї склала 1 млн 160 тис. гривень.

Це 120 мм міномет українського виробництва. Він призначений для ураження наземних цілей, скупчень живої сили, військової техніки та руйнування польових укріплень на відстані від 480 метрів до 7,1 кілометра, на будь-якій місцевості та за будь-яких погодних умов.

Максимальна дальність стрільби з далекобійним зарядом складає 7100 метрів, пострілом основним зарядом – 5 800 метрів.

“SUN фактично виступив організаційною платформою для проведення цієї закупівлі, яку від початку ініціювали військові. Ми зі свого боку забезпечили контрактування, узгодили усі юридичні моменти та терміни виготовлення міномета з виробником, здійснили оплату та організували логістику, — розповідає представник SUN Тарас Герула. – Завдяки активній роботі військових, які самостійно залучали донати та партнерів, потрібну суму вдалося зібрати дуже швидко”.

Волонтери кажуть, що міномет уже в 76-го батальйону 102 окремої бригади ТрО ЗСУ допомагає нашим захисникам виконувати бойові завдання.

“Дрони змінюють війну — ми б’ємо здалеку. Але землю тримає лише піхотинець. Дякуємо всім, хто долучився! Особлива подяка SaveUkraineNow за допомогу у придбанні міномета, який прикриватиме наших воїнів у будь-яку погоду. Кожен внесок — це крок до Перемоги. Разом — сильні! Разом — незламні!”. — прокоментував командир батальйону, майор Руслан Тимків.

SUN купує зброю для прикарпатських підрозділів. Раніше це були ручні гранатомети, снайперські гвинтівки. Зараз, переважно рушниці та набої для збивання дронів. Але 120-й міномет волонтери купують вперше.

Координаційний центр Save Ukraine Now (SUN) створений в лютому 2022 року бізнесами, громадськими організаціями та військовими для забезпечення комплексної підтримки сил оборони з Івано-Франківської області. За понад 3 роки роботи SUN закупив та передав у прикарпатські підрозділи цільової допомоги на суму понад 4 млн 800 тисяч доларів США.