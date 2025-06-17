Івано-франківські волонтери вперше купили міномет для прикарпатського батальйону

Волонтери Координаційного центру SaveUkraineNow(SUN) купили та передали міномет “МР-120” у прикарпатський батальйон. Вартість зброї склала 1 млн 160 тис. гривень.
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Це 120 мм міномет українського виробництва. Він призначений для ураження наземних цілей, скупчень живої сили, військової техніки та руйнування польових укріплень на відстані від 480 метрів до 7,1 кілометра, на будь-якій місцевості та за будь-яких погодних умов.
Максимальна дальність стрільби з далекобійним зарядом складає 7100 метрів, пострілом основним зарядом – 5 800 метрів.
“SUN фактично виступив організаційною платформою для проведення цієї закупівлі, яку від початку ініціювали військові. Ми зі свого боку забезпечили контрактування, узгодили усі юридичні моменти та терміни виготовлення міномета з виробником, здійснили оплату та організували логістику, — розповідає представник SUN Тарас Герула. – Завдяки активній роботі військових, які самостійно залучали донати та партнерів, потрібну суму вдалося зібрати дуже швидко”.
Волонтери кажуть, що міномет уже в 76-го батальйону 102 окремої бригади ТрО ЗСУ допомагає нашим захисникам виконувати бойові завдання.
“Дрони змінюють війну — ми б’ємо здалеку. Але землю тримає лише піхотинець. Дякуємо всім, хто долучився! Особлива подяка SaveUkraineNow за допомогу у придбанні міномета, який прикриватиме наших воїнів у будь-яку погоду. Кожен внесок — це крок до Перемоги. Разом — сильні! Разом — незламні!”. — прокоментував командир батальйону, майор Руслан Тимків.
SUN купує зброю для прикарпатських підрозділів. Раніше це були ручні гранатомети, снайперські гвинтівки. Зараз, переважно рушниці та набої для збивання дронів. Але 120-й міномет волонтери купують вперше.
Координаційний центр Save Ukraine Now (SUN) створений в лютому 2022 року бізнесами, громадськими організаціями та військовими для забезпечення комплексної підтримки сил оборони з Івано-Франківської області. За понад 3 роки роботи SUN закупив та передав у прикарпатські підрозділи цільової допомоги на суму понад 4 млн 800 тисяч доларів США.