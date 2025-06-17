Заліз до будинку і викрав авто: на Прикарпатті затримали зловмисника. ФОТО

Спершу фігурант проник до житлового будинку, а потім незаконно заволодів транспортним засобом та викрав генератор. Зловмисника слідчі затримали в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує до восьми років ув’язнення.

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16 червня до Коломийського РВП надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що ймовірно із господарства сусіда невідома особа викрала транспортний засіб. Отримавши повідомлення на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Поліцейські з’ясували, що посеред ночі зловмисник проник до житлового будинку коломиянина, котрий на даний час проживає за кордоном, звідки викрав особисті речі, гроші та ключі від автомобіля «Toyota RAV4».

Опісля фігурант заволодів транспортним засобом, котрий знаходився в гаражному приміщенні, прихопивши з собою й генератор марки «Benzina Vinco 2500».

У ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів співробітники коломийського районного відділу поліції спільно з працівниками управління карного розшуку обласної поліції оперативно розшукали та затримали підозрюваного на викраденій автівці в Тлумацькій ТГ.

Йдеться про раніше судимого 38-річного мешканця Чернівецької області.

Зловмисника слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.