ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Від початку року на Прикарпатті розшукали усіх зниклих дітей та повернули їх за місцем проживання

Автор: Уляна Роднюк
Поліція України знаходить усіх зниклих дітей
Диван на коліщатках в темній вітальні
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Готелі Reikartz і контакти, Україна
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Упродовж дев’яти місяців 2025 року до територіальних підрозділів поліції Прикарпаття надійшло 201 повідомлення про зникнення 221 дитини.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.

Протиправних дій щодо жодного зниклого вчинено не було.  Більшість дітей правоохоронці знайшли вже в перші 24 години після звернення. Усіх було розшукано та повернуто батькам або законним представникам.

Ювенальні поліцейські не лише повертають зниклих дітей до родин, а й працюють над тим, щоб подібні випадки не повторювалися. Вони аналізують причини зникнень, проводять профілактичні бесіди з дітьми та батьками.

Старший інспектор відділу ювенальної превенції ГУНП в Івано-Франківській області Вадим Василецький наголошує: безпека і добробут дитини починаються в сім’ї, тому потрібно приділяти увагу дітям, цікавитися їхніми інтересами, підтримувати у складні моменти.

СХОЖІ НОВИНИ