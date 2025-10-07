Від початку року на Прикарпатті розшукали усіх зниклих дітей та повернули їх за місцем проживання

Упродовж дев’яти місяців 2025 року до територіальних підрозділів поліції Прикарпаття надійшло 201 повідомлення про зникнення 221 дитини.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.

Протиправних дій щодо жодного зниклого вчинено не було. Більшість дітей правоохоронці знайшли вже в перші 24 години після звернення. Усіх було розшукано та повернуто батькам або законним представникам.

Ювенальні поліцейські не лише повертають зниклих дітей до родин, а й працюють над тим, щоб подібні випадки не повторювалися. Вони аналізують причини зникнень, проводять профілактичні бесіди з дітьми та батьками.

Старший інспектор відділу ювенальної превенції ГУНП в Івано-Франківській області Вадим Василецький наголошує: безпека і добробут дитини починаються в сім’ї, тому потрібно приділяти увагу дітям, цікавитися їхніми інтересами, підтримувати у складні моменти.