За словами інструктора Романа: «В нас як автомобільна школа поглибленого вивчення», адже «Вітруган» надає курсантам як теоретичні знання, так і практичні навички пілотування дронами. До курсу доєднуються ті, хто збирається поєднати військову службу з пілотуванням БПЛА.

Інформатор Івано-Франківськ дізнався, як проходить підготовка майбутніх пілотів дронів у навчальному центрі «Вітруган».

«Повністю готовий спеціаліст» – саме так називає випускників «Вітругану» інструктор Роман:

«Навчання триває 35 днів, за цей час курсанти проходять години нальотів, необхідних для того, щоб, прибувши до себе у підрозділ, бути спеціалістом до тої посади, яку вони собі обирають».

Інструктор навчального центру «Вітруган» – Роман (фото з особистого архіву).

Бувають випадки, коли курсанти вже знають у якому саме напрямі хочуть навчатися та працювати: зустрічаються ті, кому подобається працювати із РЕБом (системою радіоелектронної боротьби) або ж із РЕР (системою радіолектронної розвідки). Проте, як зазначає інструктор – 80-90% курсантів хочуть стати саме зовнішніми пілотами.

Щоправда, практичні уроки з пілотування починаються не одразу: кожен має скласти теоретичний іспит. До цього у «Вітругані» підходять поступово: розповідають про правила безпеки, вивчають будову дрона з супровідним обладнанням та знайомлять із симулятором.

«В нас є години нальотів на симуляторах до тих пір, поки курсанти не здадуть екзамен: в середньому це займає 5-6 днів. Все індивідуально, але ми рівняємося до слабшого, бо поки слабший не літає як усі – ніхто не літає», – пояснює інструктор Роман.

Навчальна програма «Вітругану» повністю ідентична до навчальної програми, затвердженої Міністерством оборони України. Курсанти франківського центру навчаються за тим же графіком, що у центрах Міноборони.

«Єдине, що, у залежності від кількості учнів у групі, а їх буває по-різному: іноді 15, іноді 20 осіб – ми маємо можливість попрацювати більш індивідуально. Крім того, ми знаємо сильні і слабкі сторони кожного з можливістю їх підтягнути», – пояснює Роман.

За словами ще одного інструктора, курсанти «Вітругану» зайняті 24/7 – вони приходять до центру вранці, а ввечері, наприклад, ремонтують прилади, обмінюючись своїми враженнями та досвідом. На думку інструктора, такий режим допомагає сфокусуватися на процесі навчання.

Для курсанта з позивним «Джарік» інтенсивна програма – не біда, адже центр надає всеоб’ємне навчання:

«Перед тим, як приїхати до «Вітругану» я намагався вивчити дещо самотужки, проте, коли ми почали проходити все з нуля – я зрозумів, що не знаю нічого. У центрі ми починаємо з усіх запчастин: наприклад, щоб всі компоненти дрона працювали разом – їх всіх потрібно вивчити окремо. Є такі періоди, коли дають теорію, а потім тест, але не для того, щоб оцінити курсанта, а для того, щоб побачити на якому рівні знаходиться вся група. Згодом вони збираються і спільно проходять помилки з тестів – це дуже класний фідбек (зворотній зв’язок, відгук)».

Курсант навчального центру «Вітруган» з позивним «Джарік»

«Джарік» довгий час мешкав за кордоном, однак вирішив повернутися в Україну, щоб доєднатися до пілотування дронами:

«Я знав, що буду йти в дрони, бо таким чином ти воюєш технологіями, от як зараз військові кажуть: “Досить воювати людьми – треба воювати технологіями”. Треба використовувати свій розум».

Та не все стосується лише навчання – досить часто трапляються випадки, коли дрони падають та ламаються. У такому випадку потрібно вміти лагодити прилад. Тоді курсанти «Вітругану» переходять до майстерні, де намагаються самостійно зібрати зламаний дрон.

«Неможливо навчитися всього, що потрібно для фронту, бо фронт стрімко змінюється. Важливою залишається сильна та стабільна база, щоб пілот знав всі компоненти БПЛА, як вони працюють та як застосувати ці знання на практиці», – курсант з позивним «Джарік».

У центрі «Вітруган» свою військову діяльність можуть продовжити як люди після поранення (зважаючи на тип поранення та можливості після відновлення), так і ті, кому у процесі навчання припала до душі технічна складова, замість пілотування:

«У нас був рік тому один курсант, якому при проході ВЛК (паралельно з навчанням) повідомили, що він не є придатним для служби за контрактом по тій спеціальності. Він місяць походив до центру, щось нам допомагав, і ми йому запропонували місце в нас – йому це все було цікаво і зараз він працює у «Вітругані» на виробництві».

Інструктор навчального центру «Вітруган» – Роман

До центру курсанти поступають «хвилями» – все залежить від ситуації в новинному просторі:

«Починаються Трамп, переговори і це все – тоді бажаючих немає. Як тільки люди розуміють, що переговорів не буде, то – “будь ласка, навчіть”. Воно дуже впливає, бо люди сидять і думають: “Та що я буду йти, ще місяць і настане мир”».

Команда навчального центру «Вітруган» не виділяє певних характеристик чи навичок, які необхідні для майбутніх операторів БПЛА. Для вступу на програму важливо мати підстави для навчання, які можна підтвердити документами або ж розумінням того, куди людина поступає і що буде робити зі знаннями у майбутньому.

«Я навіть не назву кого в нас не було: з якої тільки цивільної професії, хто до нас тільки не приходив і такого, щоб у когось щось не виходило був тільки один випадок – тоді курсант просто підійшов і сказав: “Це абсолютно не моє, я не хочу”. А всі решта – в нас літали всі», – Роман.

