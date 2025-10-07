ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

За донат на збір для підрозділу ППО франківці отримають два квитки на виставу

Автор: Оксана Марушкевич
Актори на сцені театру під час вистави
Диван на коліщатках в темній вітальні
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Вистава “Сватання на Гончарівці” у Франківському драмтеатрі цього разу матиме особливе звучання. У ролі Стецька глядачі побачать Богдана Романюка — актора театру, який нині служить у лавах Збройних сил України. Під час короткої відпустки з фронту він знову вийде на рідну сцену.

Пише Правда.іф з посиланням на Франківський драмтеатр.

Донат – подяка захисникам

Як повідомляють у театрі, кожен охочий може не лише долучитися до культурної події, а й допомогти армії. За донат від 100 гривень на збір для підрозділу ППО Третьої штурмової бригади, де служить Богдан, можна отримати запрошення для двох на виставу.

“Донат – подяка нашим захисникам. Театр – життя, яке вони боронять”, — зазначили у Франківському драмтеатрі.

Така ініціатива об’єднує мистецтво і підтримку фронту, нагадуючи, що навіть у час війни сцена продовжує жити завдяки тим, хто боронить Україну.

СХОЖІ НОВИНИ