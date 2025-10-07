За донат на збір для підрозділу ППО франківці отримають два квитки на виставу

Вистава “Сватання на Гончарівці” у Франківському драмтеатрі цього разу матиме особливе звучання. У ролі Стецька глядачі побачать Богдана Романюка — актора театру, який нині служить у лавах Збройних сил України. Під час короткої відпустки з фронту він знову вийде на рідну сцену.

Пише Правда.іф з посиланням на Франківський драмтеатр.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Донат – подяка захисникам

Як повідомляють у театрі, кожен охочий може не лише долучитися до культурної події, а й допомогти армії. За донат від 100 гривень на збір для підрозділу ППО Третьої штурмової бригади, де служить Богдан, можна отримати запрошення для двох на виставу.

“Донат – подяка нашим захисникам. Театр – життя, яке вони боронять”, — зазначили у Франківському драмтеатрі.

Така ініціатива об’єднує мистецтво і підтримку фронту, нагадуючи, що навіть у час війни сцена продовжує жити завдяки тим, хто боронить Україну.