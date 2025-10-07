Дах лікарні у Заболотові відремонтували за понад 5,5 млн грн

У Заболотівській багатопрофільній лікарні провели капітальний ремонт покрівлі. Нове покриття отримали поліклінічний корпус та інфекційне відділення. Вартість робіт перевищила 5,5 мільйона гривень, а фінансування забезпечили з обласного бюджету.

З обласного бюджету на ці роботи виділили понад 5,5 млн грн.

Зокрема, капітальний ремонт покрівлі даху інфекційного відділення Заболотівської багатопрофільної лікарні коштував 2 млн 101 тис грн. Договір на ці роботи було укладено із ТОВ Водоканал Покуття.

А капітальний ремонт покрівлі даху поліклінічного корпусу обійшовся в 2 млн 976 тис грн. Його проводило дочірнє підприємство “Західгазсервіс” ТзОВ “Газсервіс-Станіслав”.

Як повідомила голова ОВА, наразі ремонт завершено, всі роботи виконані у повному обсязі.