Студентська спільнота Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу продовжує підтримувати українських військових. Під егідою Студентського парламенту ІФНТУНГ студенти придбали автомобіль Ford Ranger для потреб 1-го батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони.

Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Кошти на транспортний засіб зібрали під час Благодійного балу та низки інших ініціатив, організованих студентським активом. Загальна сума витрат склала £4200. Кожна гривня, внесена у збір, стала вагомим внеском у спільну справу допомоги Збройним силам України.

Це вже третій автомобіль, який студенти університету передали військовим від початку повномасштабного вторгнення.