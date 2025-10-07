Студентська спільнота Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу продовжує підтримувати українських військових. Під егідою Студентського парламенту ІФНТУНГ студенти придбали автомобіль Ford Ranger для потреб 1-го батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони.
Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Кошти на транспортний засіб зібрали під час Благодійного балу та низки інших ініціатив, організованих студентським активом. Загальна сума витрат склала £4200. Кожна гривня, внесена у збір, стала вагомим внеском у спільну справу допомоги Збройним силам України.
Це вже третій автомобіль, який студенти університету передали військовим від початку повномасштабного вторгнення.
“Такі ініціативи — приклад згуртованості, відповідальності та щирого патріотизму молоді.
Університет відзначає, що Студентський парламент ІФНТУНГ демонструє справжнє лідерство, активну громадянську позицію та готовність діяти на благо країни навіть у непрості часи”, – зазначають у виші.